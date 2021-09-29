В Уфе на ремонт улицы Чернышевского выделят до 62 миллионов рублей

В Уфе на ремонт улицы Чернышевского выделят до 62 миллионов рублей
В Уфе на ремонт улицы Чернышевского выделят до 62 миллионов рублей
Сегодня, 18:16ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Планируется, что работы начнутся в середине мая и завершатся к концу сентября 2022 года.

Стало известно, что в Уфе планируется ремонт улицы Чернышевского протяженность 1,37 километра на участке от улицы Цюрупы до Айской. Заказчиком является Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы.

Исходя из данных аукциона известно, что на ремонт власти планируют потратить до 62 миллионов рублей, из которых большую часть, а именно 60,15 миллиона рублей, выделят из казны региона, а оставшуюся сумму выплатит уже администрация Уфы.

Так, подрядчик обязан будет обновить само дорожное полотно и тротуары, а также установить 156 люков, обустроить техполосу, нанести разметку, озеленить территорию. Работы необходимо будет начать в середине мая, а завершить к концу сентября следующего года. В документации также прописывается и гарантия на верхний слой покрытия сроком на 4 года.

Напомним, что в Уфе на текущий год был запланирован ремонт дорог общей протяженностью 52 километров. Также известно, что до 2024 года на строительство и ремонт дорог власти Башкирии направят 21,93 миллиарда рублей. Отметим, что в этом году должна завершиться реконструкция улицы Комсомольской и 8 марта общей протяженностью более 5 километров, которая, по сообщениям администрации, должна была завершиться 1 сентября, однако не вышло.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы