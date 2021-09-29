В Уфе еще пять школ перешли на дистанционное обучение

В Уфе еще пять школ перешли на дистанционное обучение
В Уфе еще пять школ перешли на дистанционное обучение
Сегодня, 09:56ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
По рекомендации регионального Роспотребнадзора занятия будут 14 дней проходить онлайн.

Стало известно, что с завтрашнего дня, 30 сентября на дистанционное обучение будут переведены ученики 5-8 и 10 классов еще пяти уфимских школ. Это касается школ № 23 и 61. Также дистант ждет учеников 5,6,7,8 и 10 классов Аксаковской гимназии №11 и лицеев № 160 и 62. Младшие классы и будущие выпускники продолжат обучение в привычном режиме.

Учеников перевели на дистант временно, пока что озвучен двухнедельный срок, однако не исключено, что если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, то учебный процесс вновь вернется в офлайн формат.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы