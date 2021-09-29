В России уменьшился объем вылова дешевой рыбы

В России уменьшился объем вылова дешевой рыбы
В России уменьшился объем вылова дешевой рыбы
Сегодня, 21:04ОбществоФото: pixabay.com
Отечественные рыболовы отказываются от промысла сардины иваси – в 2021 году объемы ее добычи сократились. Об этом в письме, направленном вице-премьеру РФ Виктории Абрамченко, сообщил Российский союз работодателей-рыбопромышленников (РСРР) 20 сентября.

В секретариате вице-премьера подтвердили получение этого письма, сообщает 360tv.ru со ссылкой на «Ведомости».

В период с января по август 2021 года в России было добыто в общей сложности 79 124,8 т сардины иваси, что на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что подтверждает представитель Росрыболовства.

В 2020 году добыча сардины иваси велась на 23 рыболовных судах, в 2021 году – на 16, рассказал глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

В письме, которое вице-премьеру РФ направили рыболовы, отмечается, что в 2022 году объем вылова сардины иваси снова может сократиться.

Сардина иваси – любимая рыба многих россиян, блюда из нее нередко выбираются для праздничного застолья. В СССР рыба была одним из самых популярных продуктов. Как правило, знаменитый салат «Сельдь под шубой» готовили с ней, а не с обычной сельдью.

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