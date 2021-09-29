Житель Мелеуза застал школьников за поеданием объедков из помойки

Неизвестно, что именно подтолкнуло детей на эти действия, при том что за странным занятиям их заметили не в первый раз.

В башкирском городе Мелеуз неравнодушный гражданин стал свидетелем неоднозначной картины. Мужчина заприметил двоих детей школьного возраста с завидным интересом изучали содержимое мусорного контейнера во дворе дома. Причем не просто изучали его, но и употребляли внутрь найденные трофеи. По словам свидетеля их удивительной трапезы, он наблюдал как дети обнаружили упаковку от роллов и поспешили подкрепиться имбирем, который не доели те, кто выкинул контейнеры. Пост негодования он опубликовал на своей странице в социальной сети По словам мужчины это не единственный случай и дети нередко столуются у этого контейнера. Мало того, что ребята доедают и допивают найденные продукты, они, по словам автора поста, рвут пакеты и разбрасывают мусор, при этом абсолютно не реагируют на замечания, которые делают им взрослые. Автор видео призвал тех, кто узнает детей, сообщить о странном досуге ребят родителям. Мнения комментаторов традиционно разделились. Кто-то негодовал, как можно пройти мимо детей, которые роются в помойках и не обратиться в компетентные службы, другая часть аудитории предположила, что это вынужденная мера и занимаются этим дети не от хорошей жизни, была и третья категория, которая предположила, что это баловство детей, ведь они аккуратно одеты и рядом с ними стоит достаточно дорогой велосипед. Стоит отметить, что это пожалуй первый случай, когда за поиском провианта в помойках застают детей. во всяком случае это первый случай, который стал достоянием общественности. Но за изучением содержимого городских помоек в Уфе неоднократно заставали небольшие группы граждан, обычны социализированных жителей города, которые находят такой способ добычи еды отличным способом сэкономить, ведь просрочка на помойке оказывается относительно «свежая». Одной из таких «горячих точек» стала контейнерная площадка за одним из сетевых супермаркетов на проспекте Октября. Посещали ее уфимцы в условленное графиком выброса просрочки время, обычные уфимцы среднего и пожилого возраста. Был и другой вопиющий случай, так в январе 2019 года уфимцы устроили давку за просрочку у одной из помоек города. Тогда свидетельница этой битвы засняла видео и опубликовала его в соцсетях, однако комментаторы поспешили осудить не тех, кто ищет еду в мусорных контейнерах, а тех, кто хоть и косвенно, но привел их к положению, в котором голод ощущается сильнее чем брезгливость. Фото: фото из соцсетей

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