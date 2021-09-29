В Башкирии суд приговорил экс-министра Евгения Гурьева к трем годам условно

Напомним, что Гурьев в ноябре 2015 года незаконно организовал продажу двух земельных участков по улице Менделеева в Уфе за 26 миллионов рублей, важно, что данная сумма меньше кадастровой стоимости участков в половину. К тому же Министерство и вовсе не имело полномочий, чтобы распоряжаться землей, так как все права принадлежали мэрии Уфы.