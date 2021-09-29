В Башкирии суд приговорил экс-министра Евгения Гурьева к трем годам условно

Стало известно, что бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева райсуд Уфы признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на это же время. Помимо этого, Гурьеву запретили занимать как государственные, так и муниципальные должности сроком уже два года. Об этом сообщает издание РБК-Уфа.
Известно, что действия бывшего министра суд решил переквалифицировать, тем самым исключив признак в виде тяжких последствий. Между тем прокуратура с решением судьи не согласна и намерена обжаловать приговор.
Напомним, что Гурьев в ноябре 2015 года незаконно организовал продажу двух земельных участков по улице Менделеева в Уфе за 26 миллионов рублей, важно, что данная сумма меньше кадастровой стоимости участков в половину. К тому же Министерство и вовсе не имело полномочий, чтобы распоряжаться землей, так как все права принадлежали мэрии Уфы.
Второй эпизод произошел уже в 2018 году, когда с согласия Евгения Гурьева произошел обмен склада по улице Софьи Перовской на производственную базу «Уфа-инвест». Отметим, что склад находился в управлении Башкирского государственного театра оперы и балета. Ущерб региональной казне оценивается в 518 миллионов рублей.
Отметим, что в ноябре прошлого года райсуд уже оправдал бывшего министра несмотря на то, что гособвинение запрашивало лишить Гурьева свободы сроком на 12 лет. Однако Верховный суд решение отменил и вернул дело в суд на повторное рассмотрение, но уже в другом составе.