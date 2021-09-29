В Башкирии доля пожилого населения достигла 21,7%

В документе сказано, что на начало 2021 года в городских поселениях республики проживало 507,8 тысяч человек в возрасте 60 лет и старше, в сельской местности – 362,1 тысяч человек. Удельный вес данной возрастной группы разнится в городах и в деревнях, так в городской местности он составляет 20,2%, а в сельской – 24,1%.