Уфимский проект Восточного выезда удостоился национальной премии

Уфимский проект Восточного выезда удостоился национальной премии
Уфимский проект Восточного выезда удостоился национальной премии
Сегодня, 14:24ОбществоЭлина СайфрановаФото: easternexit.ru
Выезд был признан лучшим в сфере инфраструктуры.

Стало известно, что уфимский проект Восточного выезда был удостоен национальной премии «Росинфра» в сфере инфраструктуры. В частности, было отмечено, что проект соответствует всем критериям и принципам качественных инфраструктурных инвестиций и устойчивого развития, которые в свою очередь одобрены странами «Большой двадцатки».

Так, сам выезд, который соединит центральную часть Уфы и трассу М-5, по словам премьера Башкирии Андрея Назарова, поможет не только разгрузить центр столицы и выезд в сторону аэропорта, но и расширить возможности республики «в части развития строительной отрасли».

Помимо этого, директор «Башкирской концессионной компании», которая и занимается реализацией выезда, отметил, что при строительстве «рационально используются природные ресурсы». В частности, Асабали Закавов заявил, что нанесенный природе ущерб компенсируется тем, что восстанавливается почва и восполняются биологические элементы водоемов.

Ранее мы писали, что Министерство транспорта Башкирии направило заявку в Федеральное дорожное агентство с просьбой предоставить 1,5 миллиарда рублей на «Восточный выезд» в виде аванса, чтобы не снижать темпы строительства. Министр ведомства также заявлял, что существует потребность в дополнительном финансировании из федерального бюджета, и в 2022 году она составит более 4,6 миллиарда рублей. Сам Радий Хабиров в этом месяце сообщал, что на «Восточном выезде» выполнено около третьей части необходимых работ, а именно 30% и предположил, что к концу текущего года уже 40% работ будут завершены.

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