Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали судебные штрафы

Компании знают о российском законодательстве, которое обязывает их локализовать данные россиян. Кроме этого, Twitter и Facebook уже оштрафовали за такие нарушения. Они попытались подать апелляцию, однако все попытки были обречены на провал, сообщает телеграм-канал «Мейстер». По мнению авторов канала, руководство компаний просто тянет время и на победу не рассчитывает.
Пока это дает IT-компаниям дополнительное время, чтобы отделаться от властей «малой кровью» в виде небольших штрафов, выплаты которых постоянно переносятся. Но линия правительства РФ на ужесточение регулирования IT-сферы показывает, что ситуация изменяется и компаниям пора это понять. Если, конечно же, они не хотят потерять рынок 145-миллионной страны.