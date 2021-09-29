Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали судебные штрафы

Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали судебные штрафы
Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали судебные штрафы
Вчера, 23:44ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
В Таганском суде Москвы Twitter, Facebook и WhatsApp обжаловали крупные штрафы за отказ локализовать базы данных пользователей из России. Общая сумма штрафов — 36 миллионов рублей.

Компании знают о российском законодательстве, которое обязывает их локализовать данные россиян. Кроме этого, Twitter и Facebook уже оштрафовали за такие нарушения. Они попытались подать апелляцию, однако все попытки были обречены на провал, сообщает телеграм-канал «Мейстер». По мнению авторов канала, руководство компаний просто тянет время и на победу не рассчитывает.

Пока это дает IT-компаниям дополнительное время, чтобы отделаться от властей «малой кровью» в виде небольших штрафов, выплаты которых постоянно переносятся. Но линия правительства РФ на ужесточение регулирования IT-сферы показывает, что ситуация изменяется и компаниям пора это понять. Если, конечно же, они не хотят потерять рынок 145-миллионной страны.

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