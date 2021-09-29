Срок экс-министру, председатель Горсовета и «удаленка». Итоги дня в Башкирии

В Башкирии суд приговорил экс-министра Евгения Гурьева к трем годам условно. Прокуратура намерена обжаловать приговор. Стало известно, что бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева райсуд Уфы признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на это же время. Помимо этого, Гурьеву запретили занимать как государственные, так и муниципальные должности сроком уже два года.
В Башкирии доля пожилого населения достигла 21,7%. Данную информацию, приуроченную ко Дню пожилых людей, опубликовал Башкортостанстат. В докладе ведомства подчеркивается, что в целом по России доля пожилых людей составляет 22,9%, что выше, чем их доля в Башкирии. Напомним, к категории пожилых относятся все граждане, возраст которых превышает 60 лет.
Председателем нового созыва Горсовета Уфы избран директор фирмы-застройщика Забелья. На первом заседании нового состава Горсовета Уфы председателем совета избрали Марата Васимова. За его кандидатуру на пост проголосовали 31 из 34 депутатов нового созыва. Оставшиеся трое депутатов не голосовали.
В Уфе еще пять школ перешли на дистанционное обучение. По рекомендации регионального Роспотребнадзора занятия будут 14 дней проходить онлайн для учеников 5-8 и 10 классов школ № 23 и 61. Также дистант ждет учеников 5,6,7,8 и 10 классов Аксаковской гимназии № 11 и лицеев № 160 и 62. Младшие классы и будущие выпускники продолжат обучение в привычном режиме.
Уфимский проект Восточного выезда удостоился национальной премии. Стало известно, что уфимский проект Восточного выезда был удостоен национальной премии «Росинфра» в сфере инфраструктуры. В частности, было отмечено, что проект соответствует всем критериям и принципам качественных инфраструктурных инвестиций и устойчивого развития, которые в свою очередь одобрены странами «Большой двадцатки».