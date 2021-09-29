Срок экс-министру, председатель Горсовета и «удаленка». Итоги дня в Башкирии

В Башкирии суд приговорил экс-министра Евгения Гурьева к трем годам условно. Прокуратура намерена обжаловать приговор. Стало известно, что бывшего министра земельных и имущественных отношений Башкирии Евгения Гурьева райсуд Уфы признал виновным в превышении должностных полномочий и приговорил к трем годам условно с испытательным сроком на это же время. Помимо этого, Гурьеву запретили занимать как государственные, так и муниципальные должности сроком уже два года.