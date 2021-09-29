Российские школьники создадут умных помощников для учителей на «Уроке цифры»

С 27 сентября по 10 октября в школах по всей России будет проходить «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект в образовании».

Организаторами образовательной акции выступают АНО «Цифровая экономика», Минцифры и Минпросвещения России. Содержание и программа урока разработаны стратегическим партнёром — Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при поддержке Сбера. В ходе «Урока цифры» дети познакомятся с понятием «искусственный интеллект», основными принципами его работы, а также узнают, как ИИ-технологии могут помочь человеку в различных профессиях. В качестве практической части урока учащиеся пройдут игровой тренажёр. С его помощью они смогут создать умного помощника для учителя математики — алгоритм, который умеет распознавать рукописный текст в тетрадях, искать в нём ошибки, анализировать их и даже давать рекомендации для педагога. Содержание и сопроводительные рекомендации к «Уроку цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению разработаны таким образом, чтобы занятия были доступными и интересными для школьников любого возраста. Пётр Положевец, исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»: «Наш фонд открывает "Урок цифры" в новом учебном году. В этот раз мы выбрали очень близкую для школы тему — "Искусственный интеллект в образовании". Благодаря участию в проекте и учителя, и ребята сами смогут попробовать интегрировать искусственный интеллект в учебный процесс. Для нас важно показать школьникам возможности и варианты применения знаний из области цифровых технологий и искусственного интеллекта, ведь владение инструментами анализа данных и машинного обучения становятся всё более универсальными и важными для успешной деятельности в любой сфере». Евгений Ковнир, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»: «"Урок цифры" по искусственному интеллекту и машинному обучению в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и Сбером проводится в третий раз. В 2019 году в рамках проекта прошло 96 открытых уроков. Почти 10 000 педагогов воспользовались материалами и провели занятия для 3,7 млн детей. Результаты прошлого года — это 111 открытых уроков, а также 24 000 учителей, которые ознакомили с ИИ-технологиями более чем два миллиона школьников». Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России: «С момента запуска "Урок цифры" показал себя как эффективный инструмент цифрового просвещения нового поколения и по праву завоевал любовь миллионов школьников и десятков тысяч учителей. Все тренажёры доступны для учителей и школьников круглый год, их можно легко интегрировать в учебный план, согласно видению педагога. Мы ежедневно сталкиваемся с применением искусственного интеллекта в повседневной жизни и даже не задумываемся об этом. Рассказать, как это работает, доступным языком — наша общая задача, поэтому "Урок цифры" рассчитан на детей любого возраста. Отличительной особенностью проекта является то, что основы знаний по этой теме школьника дают ведущие российские цифровые компании. Кто знает, возможно, сегодняшний пятиклассник благодаря "Уроку цифры" станет высококлассным ИТ-специалистом и будет работать на благо российского цифрового будущего». Проект «Урок цифры» по искусственному интеллекту и машинному обучению реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 38 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном году расширил свою географию — при поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных школ из 100+ стран прошли тренажёры от ведущих российских компаний цифровой экономики. Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.

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