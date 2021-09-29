Евгений Стекачев: В Иркутске будут строить больше соцобъектов

Евгений Стекачев: В Иркутске будут строить больше соцобъектов
Евгений Стекачев: В Иркутске будут строить больше соцобъектов
Сегодня, 15:25ОбществоФото: pixabay.com
29 сентября спикер Иркутской думы Евгений Стекачев провел депутатские слушания, в ходе которых обсуждались планы по строительству в городе детских садов, школ, библиотек, спортобъектов и учреждений дополнительного образования.

По информации irkutskmedia.ru, возводить новые социальные объекты будут в течение ближайших нескольких лет. Стекачев заявил, что объемы городского бюджета возрастут, поэтому часть этих средств планируют направить именно на социальную сферу. В Иркутске предполагают, что работы по проектированию новых зданий будет вестись сообразно с увеличением казны.

По его словам, в регионе появилась возможность строить с помощью концессионных соглашений. Это, в свою очередь, позволяет высвобождать деньги, которые направляют на те же цели, увеличивая при этом количество возводимых объектов.

Заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Евгений Харитонов отметил, что на строительство соцобъектов выделят около 15 миллиардов рублей с финансированием из разных источников.

В данный момент идет строительство одной из школ. Планируется, что стройка завершится в 2021 году. Также в регионе решают вопрос возведения четырех блоков начальных классов. Их вместимость в общей сложности составит 1700 человек.

Кроме того, в Иркутске планируют построить школу на 1225 мест в рамках концессии. Ориентировочно, ее строительство продолжится до 2023 года. Ещё через год возведут три новых общеобразовательных учебных заведения.

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников рассказал, что в общеобразовательных школах города не хватает более 20 тысяч учебных мест. Это означает, что почти все школы города переполнены. Также он подчеркнул, что в дошкольных учреждениях дефицит составляет 11,5 тысячи мест. По его словам, такой высокий уровень переполнения групп в детских садах нарушает санитарные правила и нормы.

В ходе встречи депутаты также обсудили строительство других важных для горожан социальных объектов. В частности, в Иркутске начали разрабатывать проектно-сметную документацию на строительство детской школы искусств. Кроме того, в разных микрорайонах города планируют построить новые физкультурно-оздоровительные комплексы.

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