Проекты из Башкирии стали победителями конкурса «Молоды душой»

«Всероссийский грантовый конкурс поддержки социальных проектов «Молоды душой» объявил 25 победителей, среди которых - два проекта из Башкирии. Это «Квест победы от наставника» авторства Самсура Гордеева и «О родном крае — через игру» - проект, придуманный Екатериной Савельевой.