Проекты из Башкирии стали победителями конкурса «Молоды душой»
Сегодня, 16:05ОбществоВиктория Куприянова
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Это социальные проекты «Квест победы от наставника» и «О родном крае — через игру» .
«Всероссийский грантовый конкурс поддержки социальных проектов «Молоды душой» объявил 25 победителей, среди которых - два проекта из Башкирии. Это «Квест победы от наставника» авторства Самсура Гордеева и «О родном крае — через игру» - проект, придуманный Екатериной Савельевой.
Победители конкурса получают гранты в размере от 50 до 150 тысяч рублей, общий призовой фонд составил 4 млн рублей. Награждение победителей пройдет 2 октября на закрытии Всероссийского форума «серебряных» добровольцев в Уфе.
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