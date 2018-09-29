Очереди за очередью: Проблему МФЦ в Башкирии решат путем увеличения окон

“В очереди с 9:00, получила услугу в 18:00 часов”

Материал Медиакорсети под заголовком “Недоступные госуслуги: В Башкирии люди ночевали у МФЦ, чтобы не потерять очередь” был опубликован на сайте 26 сентября вечером, а утром 27 сентября исполняющий обязанности директора центрального МФЦ Владимир Абдрахимов и сотрулник аппарата правительства Башкирии Александр Фролов, курирующий работу МФЦ в РБ, выехали с проверкой в село Аскарово. По их следам с руководителем пресс-службы МФЦ Региной Фаткуллиной выехал и наш корреспондент, чтобы лично встретиться с местными жителями.

Напомним, жители Абзелиловского района жаловались на огромные очереди в МФЦ, на медленное обслуживание. По их словам, чтобы получить услугу, им приходилось записываться с вечера в собственноручно составленных списках и ночевать перед зданием МФЦ в машинах.

Мы доехали до Аскарово в 19:00 вечера. В это время получали услуги уже последние люди, простоявшие очередь. За талонами уже никого не было. В операционном зале работали шесть человек.

Нас встретил руководитель местного отделения Флюр Фаттахов. По его словам, описанная в материале корреспондента Медиакорсети ситуация – преувеличена. Очередей до ста человек с 2015 года ни разу не было. Обычно с утра в очереди за талоном стоят около 50 человек. Так было и в этот день.

- Я попросил своего сына-студента приехать ночью в МФЦ и проверить на наличие ночующих перед зданием в ожидании утра. Таких людей не обнаружилось. Для подтверждения он сделал фотографии. А вот список до открытия МФЦ, на самом деле, висел. С вечера туда записались более 35 человек, - рассказал он.

В МФЦ мы также встретили героиню нашей прошлой статьи Салиму (имя изменено по ее просьбе). Она опровергла слова Флюра Фаттахова. Напомним, Салима с декабря прошлого года не могла получить услуги – это произошло только сегодня.

- Вам говорят неправду, с утра здесь в очереди стоят около ста человек. Иногда ссоры из-за талона доходят до драки, - говорит она.

Мы также пообщались с последними клиентами МФЦ, получающими услуги.

- Я приехала в Аскарово еще вчера. Пришла сюда в 9:00 часов утра. В очереди за талоном простояла до 11:30, мне дали талон №44. Обедать не ходила, ждала до конца. Вызвали полтора часа назад. Сегодня уехать в деревню уже не смогу, опоздала на автобус, - рассказала женщина, приехавшая с дальнего Хамитовского сельского совета.

Еще несколько женщин у окошек подтвердили ее слова, сообщив, что находятся здесь с 9:00 часов.

О наличии аналогичных проблем Медиакорсети подтвердили жители Ишимбая, Зианчуринского и Буздякского районов.

Очереди из-за утренних потоков клиентов

По словам руководства МФЦ, во многих центрах работает электронная очередь, но не везде. Ситуация усугубляется тем, что обработка части услуг может длиться 2-2,5 часа – чаще всего, это услуги социального характера. МФЦ в городах и районах республики оказывают весь перечень услуг – федеральных, региональных, муниципальных - всего в перечне 1800 услуг. В аскаровском МФЦ на данный момент можно получить 255 услуг. Из них 45 прибавились в сентябре – в МФЦ передали услуги ГКУ “Республиканский центр социальной поддержки населения”, или как его все еще называют по старинке - собеса.

К тому же особенность сельских районов в том, что большинство клиентов приходится на утреннее время, так как жители дальних деревень зависят от маршрутных автобусов. Как правило, они приезжают утренним рейсом и стараются успеть на последний. Таким образом, получаются длинные очереди до обеда.

Вторая проблема – не во всех МФЦ есть достаточное количество операционных окон, необходимых для разгрузки очередей. В селе Аскарово МФЦ открылся с двумя окнами, в день нашего приезда работали уже шесть. Как выяснилось, даже их недостаточно. В Буздякском районе работает два операционных окна, в Зианчуринском – пять.

Также в республике работают 500 территориально обособленных структурных подразделений (ТОСП) МФЦ. Это представители МФЦ, которые выезжают в сельские советы и предоставляют услуги на местах. В вышеназванных районах они тоже есть. В основном, они выезжают в сельсоветы, когда есть заявки. В Абзелиловском районе ТОСП регулярно работает только в селе Михайловка, где предоставляет услуги местному населению два раза в неделю.

Мы начали обзванивать сельские советы Абзелиловского района, первым трубку взяли в Альмухаметовском сельсовете. Взявшая трубку женщина сообщила, что ТОСПы в их сельсовет не приезжали с весны и не известно, когда приедут. Когда мы сообщили, что желаем оставить заявку, то она посоветовала обратиться в МФЦ.

- Из-за одной заявки они не приедут. В Аскарово, конечно, очередь большая, - сообщила она сочувственным голосом. На вопрос, сколько заявок нужно, чтобы ТОСП приехал к ним, она не смогла ответить.

Руководитель Аскаровского МФЦ Флюр Фаттахов объяснил, что выезды ТОСПов – затратное занятие. Своим автомобилем для этих целей МФЦ не располагает, им приходится вызывать ее с Белорецка. Из-за каждой заявки отправлять машину дорого. Согласно поисковой системе Google, расстояние между этими населенными пунктами по трассе – 100 км, по прямой дороге – 69 км.

- Если есть заявки на выезд ТОСПа, мы заранее обзваниваем и узнаем, какую услугу хочет получить человек. Часто бывает так, что у клиентов недостаточно документов для оказания услуги и получится, что съездим просто так, - говорит Флюр Мухтарович.

Немалой проблемой для МФЦ является кадровый голод. Несмотря на то, что в сельской местности не хватает рабочих мест, не все сельчане готовы встать за операционную стойку. Особенно эта проблема ярко выражена в МФЦ города Ишимбай и это вопреки тому, что зарплата в МФЦ – средняя по городу.

- Мы сначала брали сотрудников только с высшим образованием. Теперь берем и со средним образованием, но даже это не всегда помогает, - поделилась Регина Фаткуллина.

Справедливости ради, стоит отметить, что кадровый голод не коснулся Аскаровского МФЦ. Желающих работать здесь на порядок выше, чем в других районах.

Решение есть

На следующий день корреспондент Медиакорсети встретился с исполняющим обязанности директора республиканского МФЦ Владимиром Абдрахимовым.

По его словам, работа над улучшением качества обслуживания клиентов ведется уже давно.

- На данный момент нам передаются услуги ГКУ “Республиканский центр социальной поддержки населения”. Многие услуги очень тяжелые и востребованные. Потому что в этих районах много многодетных семей, которые имеют право на получение социальных пособий и всего остального. На данный момент меры, которые нами предпринимаются – это увеличение количества окон для обслуживания, - прокомментировал Владимир Абдрахимов.

Как рассказывает Абдрахимов, к резкому добавлению к прежним услугам еще 45 услуг в МФЦ не были готовы. Это ожидалось в октябре, а случилось в сентябре.

По его данным, на каждые пять тысяч человек в населенном пункте открывается одно операционное окно. В Аскарово живет около десять тысяч человек, изначально МФЦ работал с двумя окнами. Учитывая, что весь район едет за услугами именно туда, количество окон было увеличено до шести. Теперь планируют довести до десяти. Также операционный зал собираются перевести в соседнее помещение и оборудовать удобные столы.

Поможет ли такая мера, станет известно уже скоро. Расширенный МФЦ приступит к работе уже в октябре.