Новый процесс о разделе имущества: Что происходит в семье главреда «МК» Павла Гусева
«Новые Известия» обнародовали свою версию раздуваемой в СМИ истории про судебный процесс.
Обозреватель «Московского Комсомольца» Марина Райкина рассказала «Новым Известиям» подоплеку громкой истории с иском жены Павла Гусева Евгении Ефимовой к своему мужу.
Журналист знает о Павле Гусеве не понаслышке, она проработала вместе с ним 25 лет. И она категорически опровергает все слухи о том, что якобы Павел Гусев выгнал детей на улицу или они сами сбежали из дома.
Маршрут водителя служебной машины не изменился, он по-прежнему возит детей в школу и институт из родного дома.
Причиной всяких нелепых историй про семейную жизнь главреда «МК» журналист считает поданный в мае иск жены Павла Гусева о разделе имущества.
Ее супруг не отказывается разделить все нажитое в совместном браке поровну, но Евгении хочется другого. Она оценила имущество в баснословную сумму и требует от супруга именно денежный эквивалент.
- Тут есть тонкая деталь, многое объясняющая - супруга требует не имущество как таковое, а астрономическую компенсацию за него, - поясняет Марина Райкина. - То есть не разделить по справедливости, как в советской песне: «Тебе половина и мне половина», а заявляет оценочную стоимость всего имущества, взятую с потолка, и требует свою долю в денежном эквиваленте. И когда супруг отказывается (что вполне понятно), ему объявляется информационная война, свидетелями которой мы, его журналисты, читатели газеты и пользователи Интернета, становимся.