Новый процесс о разделе имущества: Что происходит в семье главреда «МК» Павла Гусева

Обозреватель «Московского Комсомольца» Марина Райкина рассказала «Новым Известиям» подоплеку громкой истории с иском жены Павла Гусева Евгении Ефимовой к своему мужу.

Журналист знает о Павле Гусеве не понаслышке, она проработала вместе с ним 25 лет. И она категорически опровергает все слухи о том, что якобы Павел Гусев выгнал детей на улицу или они сами сбежали из дома.

Маршрут водителя служебной машины не изменился, он по-прежнему возит детей в школу и институт из родного дома.

Причиной всяких нелепых историй про семейную жизнь главреда «МК» журналист считает поданный в мае иск жены Павла Гусева о разделе имущества.

Ее супруг не отказывается разделить все нажитое в совместном браке поровну, но Евгении хочется другого. Она оценила имущество в баснословную сумму и требует от супруга именно денежный эквивалент.