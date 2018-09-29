Новый губернатор Ямала оставил в должности Сергея Новикова

Новый глава ЯНАО Дмитрий Артюхов принял неоднозначное кадровое решение: он оставил на посту директора департамента здравоохранения Сергея Новикова, ставшего фигурантом дела о коррупции. Такое пополнение в команде молодого технократа сразу вызвало много вопросов.
Как сообщает Nashgorod, Новиков для ямальцев более чем известная фигура. За здравоохранение региона он отвечал 2,5 года. Телеграм-канал «Серый кардинал», имеющий более 60 тысяч подписчиков, опубликовал разгромную статью о его деятельности, называя чиновника «махровым коррупционером», с которым просто не может справиться новый губернатор.
Новиков «прославился» в 2012 году, когда стал фигурантом коррупционного скандала в Новом Уренгое. Прокуратура настаивала на его виновности, суд первой инстанции признал скандального чиновника виновным, но в деле появилась «ахиллесова пята»: следствие подвели улики и Новиков, подав апелляцию, избежал ответственности.
Скандал вовсе не повлиял на его карьеру, он смог перейти на новую должность в Тарко-Сале, а затем переехать в Салехард как заместитель главы департамента здравоохранения.
Новиков позднее возглавил департамент здравоохранения, где его снова заподозрили в коррупции: закупка продуктов питания для больниц у своих компаний по сильно завышенным ценам.
Жалобы жителей на отсутствие этих продуктов и медикаментов стали сигналом для общественников, решивших начать проверку больниц. По бумагам все было гладко: медучреждение получало все необходимое в нужных объемах. Кроме того, в больницах не хватало персонала, но чиновник заявил, что врачей и медсестер достаточно, а «людям просто нравится сидеть в очередях и общаться». Более того, стало известно, что главный врач психоневрологического диспансера Ноябрьска принял на работу четверых членов своей семьи, назначив им очень приличное жалование.
Постоянными спутниками здравоохранения Ямала стали штрафы, поскольку мнение населения игнорируется, а лекарства закупаются фактически без конкурса. В регионе полно медицинских долгостроев. Например, больницу в Нижневартовске строят уже десять лет, объект завершен только на 45%.