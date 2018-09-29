Новый губернатор Ямала оставил в должности Сергея Новикова

Как сообщает Nashgorod, Новиков для ямальцев более чем известная фигура. За здравоохранение региона он отвечал 2,5 года. Телеграм-канал «Серый кардинал», имеющий более 60 тысяч подписчиков, опубликовал разгромную статью о его деятельности, называя чиновника «махровым коррупционером», с которым просто не может справиться новый губернатор.

Новиков «прославился» в 2012 году, когда стал фигурантом коррупционного скандала в Новом Уренгое. Прокуратура настаивала на его виновности, суд первой инстанции признал скандального чиновника виновным, но в деле появилась «ахиллесова пята»: следствие подвели улики и Новиков, подав апелляцию, избежал ответственности.

Скандал вовсе не повлиял на его карьеру, он смог перейти на новую должность в Тарко-Сале, а затем переехать в Салехард как заместитель главы департамента здравоохранения.

Новиков позднее возглавил департамент здравоохранения, где его снова заподозрили в коррупции: закупка продуктов питания для больниц у своих компаний по сильно завышенным ценам.

Жалобы жителей на отсутствие этих продуктов и медикаментов стали сигналом для общественников, решивших начать проверку больниц. По бумагам все было гладко: медучреждение получало все необходимое в нужных объемах. Кроме того, в больницах не хватало персонала, но чиновник заявил, что врачей и медсестер достаточно, а «людям просто нравится сидеть в очередях и общаться». Более того, стало известно, что главный врач психоневрологического диспансера Ноябрьска принял на работу четверых членов своей семьи, назначив им очень приличное жалование.