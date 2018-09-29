Неделя в Башкирии: Новый парламент, отставка Ялалова, МФЦ, дуб и больные почки

В понедельник, 24 сентября, в Уфе депутаты башкирского парламента нового созыва образовали партийные фракции и избрали их руководителей.

Во вторник мэр Уфы Ирек Ялалов в последний раз провел оперативное совещание в администрации и высказался о своей отставке. В четверг депутаты горсовета удовлетворили его заявление об отставке. В пятницу он был утвержден башкирским парламентом в качестве члена Совета Федерации.

25 сентября стало известно, что уголовное дело в отношении двух бывших чиновников уфимской мэрии (Марата Гареева и Александра Филиппова) было передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В прессе это дело получило название «афера на миллиард».

В этот же день Медиакорсеть рассказала об истории одного душевнобольного парня, которого обвинили в том, что он в одиночку спилил дуб двуручной пилой.

В среду, 26 сентября, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором раскритиковал представленную на обсуждение Стратегию формирования здорового образа жизни в республике.

Медиакорсеть рассказала о жалобах граждан Абзелиловского района на работу МФЦ в райцентре Аскарово. В пятницу журналист Медиакорсети побывала в райцентре, где ее заверили, что расширят количество окон для обслуживания.

В этот же день футбольный клуб «Уфа» уступил в 1/16 Кубка России «Нижнему Новгороду» в серии пенальти. А бывший глава администрации президента Башкирии Радий Хабиров рассказал о событиях 2008 года, когда его подвергли травле в регионе.

В четверг, 27 сентября, в Уфе на Транспортном форуме ученые предложили свое видение, как надо изменить транспортную систему Уфы.

В пятницу, 28 сентября, Медиакорсеть рассказала о круглом столе, на котором обсуждались проблемы больных с почечной недостаточностью.