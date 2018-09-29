Министром молодежной политики и спорта Башкирии назначили Руслана Хабибова
Сегодня, 18:22ОбществоФото: glvarb.ru/
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Ранее эту должность занимал Андрей Иванюта.
Министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов - соответствующий указ подписал Рустэм Хамитов. Напомним, ранее эту должность занимал Андрей Иванюта. Он освободил должность в связи с избранием депутатом Госсобрания-Курултая Башкирии.
Хабибов Руслан Тагирович родился 3 мая 1974 года в Самаре, окончил Пермское военное авиационное техническое училище по специальности «Эксплуатация и ремонт самолетов и авиационных двигателей», Башкирский государственный университет по специальности «Социальная работа».
В 2013–2014 годах занимал должность первого заместителя министра образования Республики Башкортостан.
В 2014–2018 годах работал заместителем министра молодежной политики и спорта Республики Башкортостан.
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