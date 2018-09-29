Министром молодежной политики и спорта Башкирии назначили Руслана Хабибова

Министром молодежной политики и спорта Республики Башкортостан назначен Руслан Хабибов - соответствующий указ подписал Рустэм Хамитов. Напомним, ранее эту должность занимал Андрей Иванюта. Он освободил должность в связи с избранием депутатом Госсобрания-Курултая Башкирии.

Хабибов Руслан Тагирович родился 3 мая 1974 года в Самаре, окончил Пермское военное авиационное техническое училище по специальности «Эксплуатация и ремонт самолетов и авиационных двигателей», Башкирский государственный университет по специальности «Социальная работа».