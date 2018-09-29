Из Уфы станет больше вылетов в Москву

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Вылетов станет больше с 28 октября.
Компания «Аэрофлот» решила резко увеличить количество вылетов по маршруту Москва-Уфа. Если сейчас выполняются шесть рейсов в день, то будет – на два больше, появится еще один утренний вылет и один ночной. Число самолетов на маршруте будет увеличено с 28 октября.
Москва-Уфа:в 1:20, 2:55, 7:25, 9:10, 14:10, 16:00, 18:00 и 22:55. Из Уфы в Москву: в 6:25, 8:30, 9:35, 12:30, 14:15, 19:15, 21:00 и 23:10.
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