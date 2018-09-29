Из Уфы станет больше вылетов в Москву

Компания «Аэрофлот» решила резко увеличить количество вылетов по маршруту Москва-Уфа. Если сейчас выполняются шесть рейсов в день, то будет – на два больше, появится еще один утренний вылет и один ночной. Число самолетов на маршруте будет увеличено с 28 октября.