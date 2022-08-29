Врач из Уфы рассказала, какие инфекции могут вызывать рак

Врач Гульнур Нигманова на своей странице в соцсетях рассказала, какие инфекции могут вызывать у человека развитие онкологии.
Так, по словам Гульнур Нигмановой, на развитие онкологических заболеваний влияет обитающая в слизистой желудка бактерия Helicobacter pylori способна не только выдерживать кислотную среду, но также прорывать эрозии, вследствие чего у человека может возникать рак желудка. Статистика регистрирует до 810 тысяч случаев в год.
Опасность представляет собой также вирус папилломы человека. Так, он способен вызывать рак шейки матки, тела матки и рак прямой кишки — 690 тысяч случаев в год. Вирусы гепатита, в свою очередь, провоцируют развитие рака печени и желчного пузыря — 520 тысяч случаев в год.
Нигманова также отмечает опасность вируса Эпштейна-Барра либо вирус герпеса, который поражает лифоидную систему. Речь идёт о Неходжинской лимфоме и Лимфоме Ходжкина. Наряду с этим, по словам специалиста, крайне опасен вирус СПИДа. Он вызывает саркому Капоши, рак слизистой полости рта и конечностей.
Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал причину возникновения рака у жителей республики. Так, одной из главных причин, согласно информации ведомства, является неблагоприятная экологическая обстановка в регионе. В частности отмечается влияние загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий.