Врач из Уфы рассказала, какие инфекции могут вызывать рак

Врач из Уфы рассказала, какие инфекции могут вызывать рак
Врач из Уфы рассказала, какие инфекции могут вызывать рак
Вчера, 15:45ОбществоАзамат НуховФото: Маргарита Губанова / 1MI
Список из семи вирусов, провоцирующих развитие раковых клеток доктор Гульнур Нигманова опубликовала в соцсетях

Врач Гульнур Нигманова на своей странице в соцсетях рассказала, какие инфекции могут вызывать у человека развитие онкологии.

Так, по словам Гульнур Нигмановой, на развитие онкологических заболеваний влияет обитающая в слизистой желудка бактерия Helicobacter pylori способна не только выдерживать кислотную среду, но также прорывать эрозии, вследствие чего у человека может возникать рак желудка. Статистика регистрирует до 810 тысяч случаев в год.

Опасность представляет собой также вирус папилломы человека. Так, он способен вызывать рак шейки матки, тела матки и рак прямой кишки — 690 тысяч случаев в год. Вирусы гепатита, в свою очередь, провоцируют развитие рака печени и желчного пузыря — 520 тысяч случаев в год.

Нигманова также отмечает опасность вируса Эпштейна-Барра либо вирус герпеса, который поражает лифоидную систему. Речь идёт о Неходжинской лимфоме и Лимфоме Ходжкина. Наряду с этим, по словам специалиста, крайне опасен вирус СПИДа. Он вызывает саркому Капоши, рак слизистой полости рта и конечностей.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал причину возникновения рака у жителей республики. Так, одной из главных причин, согласно информации ведомства, является неблагоприятная экологическая обстановка в регионе. В частности отмечается влияние загрязнение воздуха выбросами промышленных предприятий.

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