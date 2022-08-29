ВКонтакте объявила о новом дизайне личного профиля

Самовыражение

Авторы получили возможность быстрого доступа к публикации самых разнообразных форматов контента, доступных ВКонтакте. С помощью единой кнопки можно мгновенно перейти к созданию записи, истории, разместить фото, видео, клип или начать трансляцию. Свежий и актуальный контент автоматически будет показан в профиле на самом заметном месте, остальные форматы подписчики смогут посмотреть на вкладках. Если художник часто постит свои работы, то на первый план выходит именно визуальный контент — подписчики увидят его картины, а в профиле у лидера музыкальной группы — свежие треки.