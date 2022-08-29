В Уфе возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества обнальщиков

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан республики, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики.
Как сообщают в ведомстве, в течение семи лет — с 2015 по 2022 данная группа лиц незаконно обналичила свыше 90 миллионов рублей. «Обналом» злоумышленники занимались через организации, зарегистрированные на подставных лиц, взимая с клиентов комиссию в размере 11%.
В настоящее время с с фигурантами дела проводятся следственные действия.
Напомним, ранее в Уфе заочно арестовали объявленного в федеральный розыск теневого банкира Сергея Кострова. Сообщается, что ранее Костров создал преступную организацию, также занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств. Доход, полученный в результате незаконной деятельности, оценивается в более, чем 50 миллионов рублей.