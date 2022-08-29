В Уфе возбудили уголовное дело по факту создания преступного сообщества обнальщиков

В течение нескольких лет группе злоумышленников удалось заработать на финансовых махинациях более 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба СК по РБ

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении семерых граждан республики, обвиняемых в создании и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета республики. Как сообщают в ведомстве, в течение семи лет — с 2015 по 2022 данная группа лиц незаконно обналичила свыше 90 миллионов рублей. «Обналом» злоумышленники занимались через организации, зарегистрированные на подставных лиц, взимая с клиентов комиссию в размере 11%. В настоящее время с с фигурантами дела проводятся следственные действия. Напомним, ранее в Уфе заочно арестовали объявленного в федеральный розыск теневого банкира Сергея Кострова. Сообщается, что ранее Костров создал преступную организацию, также занимавшуюся незаконным обналичиванием денежных средств. Доход, полученный в результате незаконной деятельности, оценивается в более, чем 50 миллионов рублей.

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