Учалинский ГОК передал в службу семьи в Учалинском районе 50 школьных рюкзаков

Учалинский ГОК передал в службу семьи в Учалинском районе 50 школьных рюкзаков
Учалинский ГОК передал в службу семьи в Учалинском районе 50 школьных рюкзаков
Вчера, 11:20ОбществоФото: ugok.ru
Учалинский ГОК (предприятие сырьевого комплекса УГМК) принял участие в республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу».

Управление социальных проектов совместно с первичной профсоюзной организацией комбината передали Учалинскому центру «Семья» 50 ортопедических ранцев.

Фото:ugok.ru

Портфели предназначены для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото:ugok.ru

- В данной акции мы участвуем ежегодно, в этом году мы передали в Центр «Семья» 25 рюкзаков для мальчиков и 25 для девочек. Пусть ребята приносят в них из школы только хорошие оценки. Чем усерднее ребята будут учиться в начальной школе, тем крепче будут базовые знания для дальнейшей успешной учебы, - отметила начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.

Фото:ugok.ru

Помимо рюкзаков центру «Семья» также были переданы и другие школьные принадлежности – среди предприятий УГМК была объявлена корпоративная акция «Поможем каждому ребенку собраться в школу».

Фото:ugok.ru

В течение недели работники Учалинского ГОКа приносили в управление социальных проектов тетради, ручки, альбомы, пеналы и т.д. Вручение портфелей и канцелярских товаров состоялось на празднике в городском Парке культуры и отдыха.

Материалы по теме:
Учалинский ГОК1 сентябряУГМКУГМК-ХолдингУГОК
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы