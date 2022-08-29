Учалинский ГОК передал в службу семьи в Учалинском районе 50 школьных рюкзаков

- В данной акции мы участвуем ежегодно, в этом году мы передали в Центр «Семья» 25 рюкзаков для мальчиков и 25 для девочек. Пусть ребята приносят в них из школы только хорошие оценки. Чем усерднее ребята будут учиться в начальной школе, тем крепче будут базовые знания для дальнейшей успешной учебы, - отметила начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.