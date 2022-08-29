Учалинский ГОК передал в службу семьи в Учалинском районе 50 школьных рюкзаков

Управление социальных проектов совместно с первичной профсоюзной организацией комбината передали Учалинскому центру «Семья» 50 ортопедических ранцев.
Портфели предназначены для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- В данной акции мы участвуем ежегодно, в этом году мы передали в Центр «Семья» 25 рюкзаков для мальчиков и 25 для девочек. Пусть ребята приносят в них из школы только хорошие оценки. Чем усерднее ребята будут учиться в начальной школе, тем крепче будут базовые знания для дальнейшей успешной учебы, - отметила начальник управления социальных проектов АО «Учалинский ГОК» Гюзель Лукманова.
Помимо рюкзаков центру «Семья» также были переданы и другие школьные принадлежности – среди предприятий УГМК была объявлена корпоративная акция «Поможем каждому ребенку собраться в школу».
В течение недели работники Учалинского ГОКа приносили в управление социальных проектов тетради, ручки, альбомы, пеналы и т.д. Вручение портфелей и канцелярских товаров состоялось на празднике в городском Парке культуры и отдыха.