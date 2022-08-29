Семь памятников архитектуры вошли в проект «Архитектурный перископ»

Годом ранее в проект вошли семь других исторических объектов, для которых были созданы видео-таймлапсы с дронов. «Подопечные» первой главы «Архитектурного перископа» также отмечены на карте. С 2021 года судьба многих из них изменилась — где-то ремонтом занялась администрация города, где-то — появились частные владельцы. Однако некоторым уникальным постройкам всё еще нужны инвестиции и внимание зрителей. Узнать актуальный статус памятников зодчества, а также поддержать их можно на сайте просветительского проекта.«В прошлом году вместе с фондом «Внимание» мы запустили пилотный проект об архитектурном наследии регионов России. Для нас это возможность показать пользователям ОК со всей страны, что в их городе, даже самом небольшом, может быть много уникальных мест, и вместе мы можем помочь сохранить их. За этот год мы увидели, что тема волнует очень многих людей, а ее освещение помогает повлиять на судьбу разрушающихся памятников. Поэтому мы решили сделать проект ежегодным: каждый год мы планируем добавлять на карту новые объекты и с помощью новых форматов привлекать всё больше внимания к их исторической ценности», — говорит Директор по стратегическим коммуникациям ОК Сергей Томилов.