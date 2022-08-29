Жителей Уфы регулярно застают за неприличными занятиями на глазах у очевидцев

— И по улице Королева устраивают гонки ооочень громко, ну как на Формула-1. Это что такое происходит? Неужели нельзя поставить например пост ДПС на перекрёстке Жукова/Королева? Как люди должны отдыхать? У нас по закону права есть. Разберитесь с ситуацией, пожалуйста, — попросила властей горожанка.