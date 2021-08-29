В Уфу на закрытие Нацфинала WorldSkills Russia прилетит министр просвещения России

Напомним, финал чемпионата в этом году проходит с 25 по 29 августа в Уфе. Основной соревновательной площадкой стал «Парк молодых профессионалов» на Рубежной улице. Деловая программа мероприятия прошла с 26 по 28 августа в конгресс-холле «Торатау».