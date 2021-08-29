В Уфу на закрытие Нацфинала WorldSkills Russia прилетит министр просвещения России

В Уфу на закрытие Нацфинала WorldSkills Russia прилетит министр просвещения России
В Уфу на закрытие Нацфинала WorldSkills Russia прилетит министр просвещения России
Вчера, 14:48ОбществоТатьяна МайороваФото: https://worldskills.ru/
Сегодня, 29 августа, в 19.00 в парке «Ватан» в Уфе состоится торжественная церемония закрытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Как сообщили в оргкомитете чемпионата, имена победителей со сцены назовут министр просвещения России Сергей Кравцов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов и глава Башкирии Радий Хабиров.

Закрытие чемпионата будет сопровождаться концертом группы «Дабро» и праздничным салютом.

Организаторы гарантировали соблюдение противоковидных мер на мероприятии.

Церемония закрытия будет транслироваться по телеканалу БСТ, а также на официальном YouTube-канале Ворлдскиллс Россия.

Напомним, финал чемпионата в этом году проходит с 25 по 29 августа в Уфе. Основной соревновательной площадкой стал «Парк молодых профессионалов» на Рубежной улице. Деловая программа мероприятия прошла с 26 по 28 августа в конгресс-холле «Торатау».

Всего в Уфу прибыли 1800 конкурсантов, 600 из которых юниоры.

Глава Башкирии Радий Хабиров высказал предложение сделать Уфу постоянной площадкой для ежегодного проведения финала чемпионата WorldSkills Russia. Не исключено, что решение об этом будет объявлено сегодня со сцены в парке «Ватан».

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