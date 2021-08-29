В Уфе скончался журналист «АиФ» Алексей Шушпанов

Как сообщили близкие Алексея, весной этого года стало известно, что он болен онкологическим заболеванием.
Алексей был историком по образованию, работал учителем, стал директором школы., но потом резко сменил профессию и начал писать для СМИ. Как многие историки, всегда скрупулезно прорабатывал любую тему, за которую брался.
Все, кто знал Алексея лично, вспоминают о нем, как об очень умном, ответственном и при этом очень добрым, лишенным занудства человеке.
«Мало журналистов, которые разбираются в политической повестке, а вот Шушпанов как раз такой, он понимал, что происходит», — сказал недавно мне мой друг. И это, пожалуй, лучшая оценка его профессиональной деятельности. Потому что это сказал не журналист, а человек, который очень глубоко понимает все проиходящее. И, конечно, читатель. А что может быть лучше, чем высокая оценка твоей работы читателем.
Алексей был историком по образованию. И, наверное, это определяло все. Потому что он был человеком мыслящим. Я глубоко уважаю людей этой профессии за умение «приподняться над действительностью». Он действительно умел», — так написала об Алексее Шушпанове его коллега, журналист издания «АиФ-Башкортостан» Наталья Кузнецова.
Прощание с Алексеем Шушпановым состоится во вторник, 31 августа, в 11.00 в Уфе, во дворе дома по улице Рязанской, 7.
Редакция Mkset выражает искренние соболезнования близким Алексея Шушпанова в связи с утратой.