В Башкирии за 26 лет заметно выросла диспропорция между количеством женщин и мужчин

Женщин в регионе традиционно всегда было больше, чем мужчин. При этом в 1995 году мужчин в Башкирии проживало 1911580 человек, а женщин – 2151042, то есть представительниц прекрасного пола было на 239 462 человек больше, чем сильного. По данным на 2021 год, женщин в Башкирии, по официальным данным, насчитывается 2132127, а мужчин – 1881659. Таким образом диспропорция между их количеством стала больше – женщин большем, чем мужчин теперь на 250 468.