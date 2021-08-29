В Башкирии за 26 лет заметно выросла диспропорция между количеством женщин и мужчин

Женщин в регионе традиционно всегда было больше, чем мужчин. При этом в 1995 году мужчин в Башкирии проживало 1911580 человек, а женщин – 2151042, то есть представительниц прекрасного пола было на 239 462 человек больше, чем сильного. По данным на 2021 год, женщин в Башкирии, по официальным данным, насчитывается 2132127, а мужчин – 1881659. Таким образом диспропорция между их количеством стала больше – женщин большем, чем мужчин теперь на 250 468.
Общая численность населения Башкирии за минувшие 26 лет, по официальным данным, уменьшилась на 48 486. Но этот показатель лучше рассматривать динамике. В 1995 году в Башкирии насчитывалось 4 062 622 жителей. Затем, в 2000 году, статистики насчитали в регионе 4 119 810 человек. Но затем численность населения стала постепенно падать, и в 2021 году, опять же по официальным данным, достигла отметки в 4 013 786 человек.
Однако независимые эксперты считают, что на самом деле численность населения Башкирии уже давно меньше четырех миллионов, поскольку несовершенная методика подсчета миграционных потоков не позволяет корректно учитывать передвижения людей между регионами. Как заявил недавно в интервью Mkset независимый демограф Алексей Ракша, погрешность может составлять от 100 до 300 тысяч человек, так что население Башкирии сейчас насчитывает примерно 3,6-3,9 миллиона человек.