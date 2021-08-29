Сергей Шойгу: чем обусловлена единовременная выплата военным

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных выплат пенсионерам и военнослужащим России. Он также предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в следующие годы. Позднее стало известно, что выплату в 15 тыс. руб. распространят на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.