Сергей Шойгу: чем обусловлена единовременная выплата военным

Сергей Шойгу: чем обусловлена единовременная выплата военным
Сергей Шойгу: чем обусловлена единовременная выплата военным
Вчера, 23:53ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
По словам министра обороны РФ, выплата военнослужащим в 15 тысяч рублей связана с ростом инфляции в стране.

Единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тыс. руб., которую анонсировал президент России Владимир Путин, обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого. Причина роста — в пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на реплику министра обороны РФ Сергея Шойгу в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».

По словам министра, власть понимает, что уровень инфляции оказался выше, чем это ранее прогнозировали аналитики.

— Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит, — отметил Сергей Шойгу.

Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных выплат пенсионерам и военнослужащим России. Он также предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в следующие годы. Позднее стало известно, что выплату в 15 тыс. руб. распространят на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.

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