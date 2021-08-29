Сергей Шойгу: чем обусловлена единовременная выплата военным

Единовременная выплата военнослужащим в размере 15 тыс. руб., которую анонсировал президент России Владимир Путин, обусловлена уровнем инфляции, который оказался выше прогнозируемого. Причина роста — в пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на реплику министра обороны РФ Сергея Шойгу в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин».
По словам министра, власть понимает, что уровень инфляции оказался выше, чем это ранее прогнозировали аналитики.
— Ну, пандемия. Тут ничего не поделаешь. Президент это видит, — отметил Сергей Шойгу.
Напомним, ранее Владимир Путин заявил о необходимости дополнительных выплат пенсионерам и военнослужащим России. Он также предложил индексировать довольствие военнослужащих выше инфляции в следующие годы. Позднее стало известно, что выплату в 15 тыс. руб. распространят на сотрудников правоохранительных органов и курсантов.