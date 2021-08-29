Почему в России назрела футбольная реформа

Проблемы российского футбола связаны не с лимитом на легионеров, а с тем, что почти все клубы содержатся за счет государства.

Российский футбольный союз предложил клубам Премьер-лиги отменить лимит на легионеров. Напомним, в сезоне 2020/2021 в премьер-лиге действует лимит, согласно которому в заявку на сезон можно внести не более восьми иностранных футболистов. Президент РФС Александр Дюков подтвердил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров. В частности, по его словам, в 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21, тем не менее российская национальная сборная выступила лучше. Эта новость вызвала бурное обсуждение в околофутбольном сообществе, поскольку с этим лимитом многие эксперты связывают неудачи и клубов, и сборной в международных чемпионатах. Если российские клубы только рады этой инициативе, то чиновники думают иначе, поскольку придерживаются мнения, что в российской команде должны быть российские игроки. Мнения футбольных клубов разделились. К слову, ФК «Уфа» выступил за возможность покупки у клубов ненужных легионерских вакансий. Поэтому эксперты отмечают, что вряд ли стоит ожидать реформы в этом направлении. Подробнее — в аналитике «Новых известиях».

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