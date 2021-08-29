Неугомонный WorldSkills, лесные пожары, протесты активистов. Итоги недели в Башкирии

Насыщенная соревновательная и деловая программа чемпионата постоянно подбрасывала информационный поводы. Самым интересным, пожалуй, стала инициатива Радия Хабирова «заякорить» чемпионата в Башкирии. Глава Башкирии предложил федеральному центру рассмотреть идею о проведении ежегодного финала чемпионата именно в нашей республике, поскольку в этом году форум прошел на высоком организационном уровне. В Москве над этой идеей всерьез задумались.
Новости правительственного уровня были такими:
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что подготовка к 450-летию Уфы должна проходить с участием самих горожан. Хабиров поручил руководителю администрации главы республики Александру Сидякину продумать механизмы, которые помогут понять, как уфимцы хотят видеть город к юбилею. Кроме того, глава региона подчеркнул, что уфимцев необходимо вовлечь в работу по подготовке к празднику: организовать общественный контроль, узнавать мнение горожан, предоставлять им выбор при благоустройстве, строительстве объектов.
Прожиточный минимум на человека в Башкирии с 2022 года составит 10 397 рублей, следует из постановления от 25 августа, подписанного премьер-министром правительства Андреем Назаровым. Согласно документу, с 1 января следующего года размер прожиточного минимума для трудоспособных жителей республики увеличится до 11 333 рублей, для пенсионеров — 9 845 рублей, для детей — 10 329 рублей.
Спикер Госсобрания Башкирии Константин Толкачев напомнил, что в День знаний, 1 сентября, в регионе запретят продажу алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики. Председатель Курултая отметил, что это праздник безалкогольный. По его словам, опыт запрета продажи спиртного на сабантуи и Дне молодежи показал, что люди с пониманием относятся к подобным ограничениям.
По-прежнему пугающе выглядят сводки о ситуации с распространением коронавируса. Ежедневно число новых вирусоносителей составляет около 300 человек а количество подтвержденных новых случаев смерти от этого недуга колеблется от 12 до 15 человек.
Тем временем до начала нового учебного года остается не так много времени, и иногородние студенты вузов уже начинают заселяться в общежития. Однако у учащихся Башкирского государственного университета с этим возникли проблемы. Обязательным требованием для проживания оказалось наличие сертификата о вакцинации от COVID-19, о чём их предупредили всего за день до заселения.
Чтобы не отставать от трендов, администрация Аскинского района разыграла среди местных жителей три рулона сена. Важное условия участия — привиться первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, а также необходимо было иметь личное подсобное хозяйство.
На неделе в Башкирии состоялись несколько акций протеста на разные темы.
Так, в Башкирии запустили флешмоб «ЭтоМогБытьЯ» после смертельного ДТП со скорой помощью. Профсоюз медиков «Действие» назвал целью акции открыто заявить о системных проблемах здравоохранения. Медики из учреждений по всей республики выкладывают видео, в которых объясняют, почему каждый из них находится в опасности на рабочем месте. Этими видео профсоюз также выражает поддержку родным и близким погибших медиков и чтит память коллег.
Кстати, Гострудинспекция заявила о больших переработках водителей «скорой» в Башкирии. В городской больнице города Нефтекамска водители скорой помощи регулярно перерабатывают.
По всей республики жители устраивают одиночные пикеты в поддержку Рамили Саитовой и «Кармаскалинской четверки». Так, акцию начал активист Руслан Габбасов около здания прокуратуры по республике Башкортостан. Эстафету приняли и жители таких районах как Кармаскалинский, Абзелиловский, Баймакский, Зилаировский.
Экозащитники Башкирии объявили о борьбе с фальсификацией итогов выборов в Госдуму. Активисты из движений «Зелёный щит» и «Стерлитамак, дыши» объявили о запуске своего нового проекта «Стоп Вброс». Главной его целью является борьба с фальсификациями результатов голосования выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь, они планируют поставить своих наблюдателей на всех 598 участках.
В разных районах Уфы было зафиксировано превышение вредных веществ в воздухе. По новым данным Башгидрометцентра концентрация вредных веществ превышалась 20 и 22 августа. Так, в воздухе была обнаружена предельная концентрация фенола, хлорида водорода и этилбензола.
Россельхознадзор обнаружил несанкционированные свалки в Бураевском, Балтачевском, Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Кугарчинском, Татышлинском и в ряде других районов Башкирии. Площадь свалок составляет 11 тысяч квадратных метров.
Продолжилась борьба пожарных и волонтеров с лесными пожарами.
Не давала скучать криминальная хроника.
Семерых сотрудников ГИБДД Башкирии подозревают в организации преступного сообщества. Бывший начальник МРЭО ГИБДД объявлен в розыск. Следствие полагает, что еще в 2016 году начальник межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД Башкирии, бывший тогда еще замом начальника того же отдела создал преступное сообщество. Взятки полагались за содействие в получении водительских прав. Экзамены за такие права не сдавались.
Бывшего генерального директора компании «Башкоммунприбор» обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате имущества организации. Вместе со своими сообщниками он потратил 54 млн рублей, похищенные у предприятия.
Стало известно о ДТП с участием замглавы Мишкинского района и 10-летней девочки. Сообщается, что 14 августа Динар Муртазин на автомобиле Toyota Corolla наехал на 10-летнюю девочку, которая в это время переходила дорогу. По данным из социальных сетей, девочка была доставлена в больницу с сотрясением мозга, ушибом затылка, шеи и переломом плеча, на данный момент известно, что девочку из больницы выписали.
В Уфе произошел пожар в памятнике культуры «Доме Тихониных», проект по реставрации которого был представлен несколько дней назад. Предположительно возгорание произошло из-за выброшенного окурка от сигареты.
Ход дела о взрыве баллона с карбидом, из-за которого были госпитализирован два ребенка с 90% и 50% ожогами тела, поставил на личный контроль глава Следкома России Бастрыкин. Известно, что мальчик с большим поражением тела погиб, а второй находится в тяжелом состоянии в больнице.
Еще одним делом которое взял на контроль Бастрыкин, стало изнасилование и убийство 15-летней школьницы в Бирском районе.
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