Глава Башкирии выразил уважение молодежи на закрытии Нацфинала WorldSkills Russia

— Я твердо верю, что через некоторое время вы снова приедете в Башкортостан и увезете от нас собой самые теплые, самые добрые воспоминания… Я обращаюсь к вам от себя лично и от своих товарищей и своих коллег. Мы вас, конечно, старше и что-то умеем больше вас. Но сегодня, в эти часы, в этот миг, мы все выражаем вам свое глубокое настоящее мужское уважение. Мы преклоняем головы перед вашим упорством, перед вашим профессионализмом, перед вашей юношеской дерзостью. Так держать! — такими трогательными словами приветствовал аудиторию глава Башкортостана Радий Хабиров.