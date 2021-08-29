Глава Башкирии выразил уважение молодежи на закрытии Нацфинала WorldSkills Russia

Главные события развернулись на сцене парка «Ватан», возле Конгресс-холла «Торатау», Возле сцены в импровизированном партере расположились команды молодых участников чемпионата. Зрители находились на природных склонах уфимского амфитеатра.
Сюжет сценария церемонии открытия стал логическим продолжением темы, заданной на церемонии открытия чемпионата, которая прошла здесь же 25 августа. События разворачивались на Планете WorldSkills на просторах Вселенной мастеров.
По сцене прошествовали девушки с названиями команд-участниц из 76 регионов страны, после этого прозвучала песня, посвященная чемпионату WorldSkills Russia.
Известно, что в чемпионате приняли 1800 молодых профессионалов, а в целом в Уфу в эти дни приехали, по подсчетам Госкомтуризма Башкортостана, порядка десяти тысяч человек, включая наставников, болельщиков, журналистов, и других гостей этого события.
Для проведения церемонии награждения ведущие пригласили на сцену министра просвещения России Сергея Кравцова, главу Башкортостана Радия Хабирова, заместителя министра науки и высшего образования России Айрата Гатиятова и других почетных гостей.
Глава федерального министерства просвещения Сергей Кравцов отдельно поблагодарил главу Башкортостана и оргкомитет чемпионата за высокий уровень его проведения и проанонсировал Европейский чемпионат WorldSkills, который должен состояться в августе 2023 года в Санкт-Петербурге.
— Я твердо верю, что через некоторое время вы снова приедете в Башкортостан и увезете от нас собой самые теплые, самые добрые воспоминания… Я обращаюсь к вам от себя лично и от своих товарищей и своих коллег. Мы вас, конечно, старше и что-то умеем больше вас. Но сегодня, в эти часы, в этот миг, мы все выражаем вам свое глубокое настоящее мужское уважение. Мы преклоняем головы перед вашим упорством, перед вашим профессионализмом, перед вашей юношеской дерзостью. Так держать! — такими трогательными словами приветствовал аудиторию глава Башкортостана Радий Хабиров.
Заместитель министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов в своем выступлении вновь подчеркнул, что ему нравится идея сделать Уфу домом чемпионата WorldSkills Russia.
Церемонию награждения организаторы разделили на несколько частей, в перерывах между которыми на сцену выходили с поздравлениями спонсоры чемпионата, а также выступали со своими песнями популярная группа «Дабро», полуфиналистка шоу «Голос. Дети» Мария Мирова, группа «Аргымак» и другие популярные артисты. Помимо медалей и массы приятных эмоций, победителям и призерам чемпионата преподнесли подарки от спонсоров. Все без исключения победители и призеры чемпионата, вышедшие на сцену за наградами, не сдерживали эмоции — прыгали, плакали и смеялись от переполнявшего их счастья.
В конце церемонии состоялся полноценный клнцерт группы «Дабро», а затем небо на парком «Ватан» и уфимским амфитеатром осветил красивый праздничный салют. Подробности церемонии на сайте проекта WorldSkills Russia.