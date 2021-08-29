Доказано, что рэпер из Уфы Моргенштерн стал истинным кумиром российской молодежи

Доказано, что рэпер из Уфы Моргенштерн стал истинным кумиром российской молодежи
Доказано, что рэпер из Уфы Моргенштерн стал истинным кумиром российской молодежи
Вчера, 11:24ОбществоТатьяна МайороваФото: Instagram.com
Теперь уже стало доподлинно известно, что молодежь России больше всего доверяет Моргенштерну.

Таковы данные исследования мнения молодых респондентов в возрасте от 13 до 21 года, проведенного в российских городах с населением более 100 тысяч человек. В данном опросе приняли участие 2400 идентифицированных человек.

Юных респондентов просили ответить на вопрос о том, кому из публичных личностей России они доверяют. Предлагалось назвать семь имен.

Безусловным лидером опроса стал рэпер Алишер Моргенштерн. На втором месте в рейтинге — Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Также в топ-10 попали Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимур Юнусов (Тимати), Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич.

Ни один из участников рейтинга топ-10 самых уважаемых общественных фигур среди молодежи не вошел в общероссийский топ-10 для всех возрастных групп.

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