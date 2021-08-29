Доказано, что рэпер из Уфы Моргенштерн стал истинным кумиром российской молодежи

Таковы данные исследования мнения молодых респондентов в возрасте от 13 до 21 года, проведенного в российских городах с населением более 100 тысяч человек. В данном опросе приняли участие 2400 идентифицированных человек.
Юных респондентов просили ответить на вопрос о том, кому из публичных личностей России они доверяют. Предлагалось назвать семь имен.
Безусловным лидером опроса стал рэпер Алишер Моргенштерн. На втором месте в рейтинге — Егор Крид, на третьем — Антон Птушкин. Также в топ-10 попали Анастасия Ивлеева, Константин Ивлев, Тимур Юнусов (Тимати), Артем Дзюба, Гарик Харламов, Дмитрий Борисов и Ида Галич.
Ни один из участников рейтинга топ-10 самых уважаемых общественных фигур среди молодежи не вошел в общероссийский топ-10 для всех возрастных групп.