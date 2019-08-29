В Москве и регионах начали отменять концерты уфимского рэпера Face
СМИ и общественность считают, что это связано с грядущими выборами в Мосгордуму, организаторы говорят о низкой окупаемости билетов.
Плакаты и афиши концертов популярного рэпера Face из Уфы снимают с улиц Москвы и других городов. Об этом сообщают издания Медуза и Русская служба BBC. Журналисты связывают это с выступлением на митинге в поддержку оппозиционных кандидатов 10 августа в Москве/
Афиши со слоганом «Приходи или проиграешь» появились на 20 билбордах в центре Москвы 15 августа, а 21 августа их демонтировали.
В ответе на официальный запрос оператор наружной рекламы Russ Outdoor пояснил, что к компании начали «поступать претензии к тому, что изображено на плакате», поэтому представители компании решили плакаты снять.
До этого сотрудники рекламного агентства Gallery пояснили, что афиши не стали размещать из-за «опасений звонков сверху».
Сам же рэпер называет демонтаж афиш и отмену концертов цензурой, а также «беспределом».
Отметим, что речь идет об отмененных концертах в Улан-Удэ, Иркутске. Они должны были состояться 23 и 24 августа. По словам организатора концертов Артемия Корабельникова, выступления отменили «по просьбе людей из правоохранительных органов». Позже однако он сообщил, что связаны отмены с низкой продажей билетов.
При этом родной брат исполнителя, Богдан Дремин, заявил, что на концерт в Улан-Удэ было продано 1200 билетов на площадку, которая рассчитана на 1500 человек.