В Москве и регионах начали отменять концерты уфимского рэпера Face

Плакаты и афиши концертов популярного рэпера Face из Уфы снимают с улиц Москвы и других городов. Об этом сообщают издания Медуза и Русская служба BBC. Журналисты связывают это с выступлением на митинге в поддержку оппозиционных кандидатов 10 августа в Москве/

Афиши со слоганом «Приходи или проиграешь» появились на 20 билбордах в центре Москвы 15 августа, а 21 августа их демонтировали.

В ответе на официальный запрос оператор наружной рекламы Russ Outdoor пояснил, что к компании начали «поступать претензии к тому, что изображено на плакате», поэтому представители компании решили плакаты снять.

До этого сотрудники рекламного агентства Gallery пояснили, что афиши не стали размещать из-за «опасений звонков сверху».

Сам же рэпер называет демонтаж афиш и отмену концертов цензурой, а также «беспределом».

Отметим, что речь идет об отмененных концертах в Улан-Удэ, Иркутске. Они должны были состояться 23 и 24 августа. По словам организатора концертов Артемия Корабельникова, выступления отменили «по просьбе людей из правоохранительных органов». Позже однако он сообщил, что связаны отмены с низкой продажей билетов.