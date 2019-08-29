В Москве хирург исполнил танец после успешного удаления опухоли пациентке

Это было запечатлено на видео, которое позднее попало в Сеть, сообщает 29 августа газета «Известия».

Пациентка в возрасте 59 лет обратилась в медучреждение с жалобами на трудности в дыхании и сильную боль. В результате обследования выяснилось, что у неё обширная доброкачественная опухоль яичника.