В Москве хирург исполнил танец после успешного удаления опухоли пациентке
Вчера, 23:12ОбществоФото: pixabay.com
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Главный хирург городской клинической больницы Москвы Дмитрий Арютин станцевал после успешно проведенной операции по удалению женщине 25-килограммовой опухоли из яичника.
Это было запечатлено на видео, которое позднее попало в Сеть, сообщает 29 августа газета «Известия».
Пациентка в возрасте 59 лет обратилась в медучреждение с жалобами на трудности в дыхании и сильную боль. В результате обследования выяснилось, что у неё обширная доброкачественная опухоль яичника.
По словам самого врача, такая ситуация в их практике - не редкость. Однако после операции хирурги планируют подать заявку в российскую Книгу рекордов.
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