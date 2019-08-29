В Башкирии синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погоды
Вчера, 16:13ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Ливни, грозы и сильные порывы северного ветра могут доставить немало неприятностей.
Сегодня, 29 августа, примерно с 20.00 и на сутки до следующего вечера, по прогнозу Башгидромета, возможно ухудшение погоды.
Так, сегодня и завтра может быть облачная погода с дождями – от небольшого до локальных ливней с грозами.
Ветер холодный – северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, при порывах скорость ветра может достигать 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 4,+9°, днем воздух может прогреться до +17°.
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