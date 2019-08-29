В Башкирии синоптики и спасатели предупредили об ухудшении погоды

Сегодня, 29 августа, примерно с 20.00 и на сутки до следующего вечера, по прогнозу Башгидромета, возможно ухудшение погоды.

Так, сегодня и завтра может быть облачная погода с дождями – от небольшого до локальных ливней с грозами.

Ветер холодный – северный и северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, при порывах скорость ветра может достигать 15-20 м/с.