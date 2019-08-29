В Башкирии школьники 2 сентября получат универсальную электронную карту

Сегодня, 29 августа, на совещании в формате «Образовательного часа» и.о. председателя Госкомитета по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика» Геннадий Разумикин рассказал о новшествах, которые ожидают школьников республики в первый учебный день – 2 сентября.

Ребятам вместе с учебниками вручат в школе электронные карты, объединяющие несколько приложений. Речь идет о транспортном приложении «Алга», оплате школьного питания и системе контроля управления доступа в учебное заведение.

- Мы планируем раздать школьникам 2 сентября 250 тысяч таких карт, - объяснил Геннадий Разумикин.