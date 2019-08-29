В Башкирии главный федеральный инспектор встретился с будущими специалистами МЧС

Михаил Закомалдин осмотрел учебные корпуса, где классы оборудованы современной мебелью и техникой. Проверил общежитие учебного заведения. Проживание воспитанников организовано в 4-х местных комнатах с отдельным санузлом, душевой и гардеробной. Федеральный инспектор пообщался с ребятами, которые в эти дни заезжают в жилой комплекс, их родителями и педагогами. Михаил Закомалдин акцентировал внимание педагогов на организацию дополнительных секций и кружков, где дети могли себя реализовать в спорте и творчестве. Молодые люди сообщили, что довольны условиями быта, рассказали, что в будущем планируют связать свою жизнь с военной службой. БКК готовит будущих специалистов для МЧС России и Воздушно-десантных войск ВС РФ.

«80 процентов выпускников прошлого года успешно поступили в высшие ученые заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Рязани, из них 50 процентов — в военные вузы», — сообщил директор кадетского корпуса Александр Медведев.

В этом году курсантами БКК им. А. В. Доставалова в результате серьезного конкурса стали 97 подростков, приехавших на учебу в Ишимбай со всей Башкирии и соседних регионов. Ребята не только сдавали экзамены по учебным дисциплинам. Психологи проводили с ними профориентационную работу, а медицинская комиссия оценивала уровень физического состояния детей.

Всего в кадетском корпусе обучаются 320 человек с шестого по одиннадцатый классы, в том числе подростки из многодетных, малообеспеченных семей и семей военнослужащих.