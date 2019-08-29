Скончался советский и российский актер Александр Числов

Сегодня, 27 августа, не стало актера Александра Числова, об пишет издание RT . Дата проведения похорон и место захоронения артиста пока не уточняется.

За свою карьеру Александр снялся в более чем ста фильмов, играя в основном эпизодические роли и персонажей второго плана. Из самых известных работ – «Легенда №17», «Сто дней до приказа», «Вор» и многие другие.