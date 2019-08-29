Синоптики внесли коррективы: «бабье лето» придет в Башкирию позднее

Сегодня, 29 августа, «Башинформ» со ссылкой на «Гисметео» опубликовал новый прогноз погоды, по которому наконец-то стало понятно, когда в Башкирии можно надеяться на приход так называемого «бабьего лета».

Это природное счастье должно начаться для нашего региона не ранее 9 сентября, обещают синоптики. Причем «бабье лето» потом может продлиться около двух недель.

До этого срока республика будет находиться во власти холодного и дождливого циклона. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.