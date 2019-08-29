Синоптики внесли коррективы: «бабье лето» придет в Башкирию позднее
Вчера, 18:09ОбществоТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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По уточненным данным, на республику снизойдет эта осенняя благодать сразу после выборов 8 сентября.
Сегодня, 29 августа, «Башинформ» со ссылкой на «Гисметео» опубликовал новый прогноз погоды, по которому наконец-то стало понятно, когда в Башкирии можно надеяться на приход так называемого «бабьего лета».
Это природное счастье должно начаться для нашего региона не ранее 9 сентября, обещают синоптики. Причем «бабье лето» потом может продлиться около двух недель.
До этого срока республика будет находиться во власти холодного и дождливого циклона. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем.
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