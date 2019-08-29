Фото: pxhere.com
Москва вошла в ТОП-50 наиболее безопасных городов на планете
Вчера, 17:05Общество
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Столицу Российской Федерации внесли в полусотню самых безопасных городов в мире.
В рейтинге безопасности исследовательской компании Economist Intelligence Unit Москва заняла 37-ю строчку. Об этом информирует RNS.
При создании рейтинга его авторы учитывали множество факторов. Речь идет о числе происшествий, транспортной и энергетической инфраструктурах, уровне защиты от катастроф и стихийных бедствий, а также многом другом.
Так самыми безопасными городами на планете по версии Economist Intelligence Unit являются Токио, Сингапур и Осака соответственно. За ними идут Амстердам и Сидней.
На сегодняшний день в городах проживает свыше 56% населения Земли. К 2050 году данный показатель вырастет до 68%. Эксперты ООН уверены, что наиболее бурно население городов будет расти в 2020-е и 2030-е годы.
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