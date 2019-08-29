Москва вошла в ТОП-50 наиболее безопасных городов на планете

В рейтинге безопасности исследовательской компании Economist Intelligence Unit Москва заняла 37-ю строчку. Об этом информирует RNS.

При создании рейтинга его авторы учитывали множество факторов. Речь идет о числе происшествий, транспортной и энергетической инфраструктурах, уровне защиты от катастроф и стихийных бедствий, а также многом другом.

Так самыми безопасными городами на планете по версии Economist Intelligence Unit являются Токио, Сингапур и Осака соответственно. За ними идут Амстердам и Сидней.