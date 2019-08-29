КСП Башкирии за семь месяцев выявили нарушений на 26,6 млрд рублей

Как отчитались в Контрольно-счетной палате Башкирии, только за первые семь месяцев этого года удалось выявить нарушений на сумму, превышающую 26,6 млрд рублей. Это 60% от общего количества нарушений за предыдущие три года, уточняют в КСП.

Всего за последние три года специалистами палаты были зафиксированы нарушения на сумму в 44,76 млрд рублей. 88 материалов по выявленным нарушениям направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования. В 160 материалах выявлены признаки уголовно наказуемых дел.

За период 2016-2019, сотрудниками КСП было составлено 166 административных протоколов, назначены штрафы на сумму почти в 2 млн рублей.