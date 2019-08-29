Госсобрание Башкирии формирует списки «алкогольных нелегалов»

Константин Толкачев, кстати, отметил, что орудием против бутлегеров могут также стать и поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Такой законопроект из Уфы в Госдуму уже отправлен. В нем предлагается ввести запрет на выдачу двух видов лицензии на продажу алкоголя по одному и тому же адресу. Например, это может касаться выдачи второй лицензии на продажу алкоголя точкам общепита, в которых имеются лишь стол и пара стульев.