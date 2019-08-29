Госсобрание Башкирии формирует списки «алкогольных нелегалов»

Депутаты регионального парламента устроят "облавы" на точки нелегальной продажи спиртного.
— Запрет на ночную продажу спирто-водочной продукции нарушается почти повсеместно, — такой информацией в соцсетях поделился спикер регионального парламента Константин Толкачев. — Будем выявлять подобные факты, в том числе, когда алкоголь реализуется несовершеннолетним.
По его словам, рейды будут проходить совместно с депутатами муниципального уровня, а помочь в Этом предлагается жителям Башкирии, сообщая о точках нелегальной продажи спиртного.
Константин Толкачев, кстати, отметил, что орудием против бутлегеров могут также стать и поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Такой законопроект из Уфы в Госдуму уже отправлен. В нем предлагается ввести запрет на выдачу двух видов лицензии на продажу алкоголя по одному и тому же адресу. Например, это может касаться выдачи второй лицензии на продажу алкоголя точкам общепита, в которых имеются лишь стол и пара стульев.
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