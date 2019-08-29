Глава «Россетей» Ливинский рассказал о развитии холдинга на съезде «Лидеры энергетики

Как сообщает издание «Новые известия», эксперты обсудили ведущие направления развития электроэнергетики в России, которые также неразрывно связаны с трансформацией отрасли в стране.

В ходе совещания глава ПАО «Россети» Павел Ливинский выступил с докладом. В своем сообщении он назвал ключевые направления в развитии группы компаний. Кроме того, он озвучил данные об интеграции дочерних предприятий компании в единую брендовую структуру «Россетей».

Также в первый день форума состоялись выступления представителей центра технического надзора «Россетей». Они отчитались об итогах аудита 38 РЭС в Челябинской области, который был практическим заданием в ходе проведения конкурса «Лидеры энергетики».

Во второй части программного дня состоялся разговор с присутствующими на форуме. В ходе диалога заместитель генерального директора - главный инженер «Россетей» Андрей Майоров обсудил тему перспектив развития оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевой отрасли. Также в ходе мероприятия специалисты обсудили вопрос развития технической политики ПАО «Россети».

Второй день съезда пройдет 30 августа. Планируется, что состоятся выступления представителей Сколковского института науки и технологий. Кроме того, главы дочерних компаний выступят с докладами об опыте работы предприятий с внедрением цифровых систем.

Главным событием форума станет соревнование между 440 финалистами. В рамках конкурса они рассмотрят специализированные кейсы, содержащие актуальные задачи по работе энергосетевого комплекса. В состав жюри этого года входят победители прошлого конкурса, главы Минэнерго РФ и ПАО «Россети».