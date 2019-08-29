«Газпром» внес 345 млн долларов обеспечительных платежей в рамках суда с «Нафтогазом»
В ходе судебных заседаний с «Нафтогазом Украины» в Высоком суде Англии и Уэльса «Газпромом» было внесено обеспечение на сумму 345 миллионов долларов.
Обеспечительные платежи являются признанием и исполнением вердикта Стокгольмского арбитража по спору между корпорациями. Об этом информирует RNS.
Средства от «Газпрома» уже поступили на счета Высокого суда правосудия Англии и Уэльса.
В первых числах прошлого месяца Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса потребовал от «Газпрома» внесения 145 миллионов долларов из причитающейся ему суммы дивидендов фирмы Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток») на счета суда по иску «Нафтогаза».
Суд в Великобритании наложил на «Газпром» обязанность, в случае принятия новых решений держателями ценных бумаг Nord Stream о выплате дивидендов, получить согласие «Нафтогаза» или согласие суда для получения этих денег.
В начале весны текущего года Английский коммерческий суд обязал «Газпром» не скрывать и не выводить свои активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Также российская корпорация должна была выделить финансовое обеспечение в размере 200 миллионов долларов на счета суда или эскроу-счет одного из банков Лондона в качестве гарантии выполнения требований суда.