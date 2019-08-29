«Газпром» внес 345 млн долларов обеспечительных платежей в рамках суда с «Нафтогазом»

Обеспечительные платежи являются признанием и исполнением вердикта Стокгольмского арбитража по спору между корпорациями. Об этом информирует RNS.

Средства от «Газпрома» уже поступили на счета Высокого суда правосудия Англии и Уэльса.

В первых числах прошлого месяца Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса потребовал от «Газпрома» внесения 145 миллионов долларов из причитающейся ему суммы дивидендов фирмы Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток») на счета суда по иску «Нафтогаза».

Суд в Великобритании наложил на «Газпром» обязанность, в случае принятия новых решений держателями ценных бумаг Nord Stream о выплате дивидендов, получить согласие «Нафтогаза» или согласие суда для получения этих денег.