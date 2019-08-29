Facebook заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Японии

В налоговой службе пояснили, что японское подразделение компании на протяжении двух лет не заявляло порядка 500 миллионов иен или 4,7 миллиона долларов в качестве налогооблагаемой прибыли, пишет RNS.

Источники японских СМИ сообщают, что доходы Facebook от рекламы, которые были получены в Японии, выплачивались филиалу корпорации в Ирландии. Там ставка налога на прибыль составляет всего 12,5%, против 30% в Японии.