Фото: pxhere.com
Facebook заподозрили в уклонении от уплаты налогов в Японии
Вчера, 17:06Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники Налогового управления в Токио считают, что американская корпорация Facebook уклоняется от уплаты налогов.
В налоговой службе пояснили, что японское подразделение компании на протяжении двух лет не заявляло порядка 500 миллионов иен или 4,7 миллиона долларов в качестве налогооблагаемой прибыли, пишет RNS.
Источники японских СМИ сообщают, что доходы Facebook от рекламы, которые были получены в Японии, выплачивались филиалу корпорации в Ирландии. Там ставка налога на прибыль составляет всего 12,5%, против 30% в Японии.
Отметим, что японская версия социальной сети Facebook была запущена 11 лет назад. В 2009 году компания открыла в стране восходящего солнца свое подразделение. В прошлом году чистая прибыль последнего составила 219 миллионов иен или 2,06 миллиона долларов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей