Фото: pxhere.com
Чиновники в Краснодаре лишили жителей станицы транспорта
Вчера, 18:39Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Департамент транспорта и дорожного хозяйства совместно с мэрией Краснодара изучат вопрос транспортного сообщения и пассажиропоток между жителями города и станицей Елизаветинская.
Ранее, как сообщает издание ФедералПресс, был отменен автобус, следовавший по маршруту №183А из поселка Березовый, так как им мало кто пользовался. Кроме того, по аналогичному маршруту уже ездят автобусы №110А и №131А.
Так, по заявлениям чиновников, данный вопрос будет рассмотрен к осени текущего года. Кроме того, изменениям могут подвергнуться и другие маршруты через станицу Елизаветинская с целью обеспечить комфортное транспортное сообщение для жителей.
Также жители станицы просят о ремонте дороги.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей