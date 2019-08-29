Авиакомпания “Россия” названа лучшим брендом Петербурга

Торжественное мероприятие, посвященное награждению победителей, состоялось 27 августа, сообщает newstracker.ru.

Торжественная церемония награждения специалистов, одержавших победу в отраслевых номинациях, прошла 27 августа. Директор по производству авиакомпании «Россия» Андрей Ординов одержал победу в номинации «Лучшие в своей отрасли - Транспорт». Награду ему вручила генеральный директор издания «Деловой Петербург» Наталья Шелудько.

Петербургский аэропорт Пулково является местом базирования для самолетов авиакомпании «Россия» - здесь расположены более 50% всех судов организации. Ко всему прочему, авиакомпания ежегодно работает над расширением своей сети маршрутов с целью обеспечить для своих пассажиров более удобные рейсы из регионов Северо-Западного федерального округа. Причем, это распространяется не только на перелеты по России, но и на международные рейсы. Представители пресс-службы Пулково сообщили, что «Россия» перевезла 30% всего пассажиропотока, который был зафиксирован по итогам 2018 года. Всего самолеты «России» совершают рейсы по 54 направлениям, 30 из которых – международные.

Победа в текущем рейтинге – это уже не первый раз, когда авиакомпания «Россия» получает высокие оценки от профессионалов и экспертов отрасли. В текущем году авиакомпания попала в топ-50 ценных брендов РФ по оценкам международной консалтинговой компании Brand Finance.