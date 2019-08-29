Альфа-Банк поднялся на первую строчку рейтинга Forbes

Для составления рейтингов ведущих банков были отобраны 30 финансистов и представителей банковской сферы. Балл для представителей России на 35% заключался из количества голосов, которые были поданы членами банковского сообщества за того или иного участника. Еще 35% состояли из оценок специалистов агентства Frank RG. Также при составлении рейтинга учитывались активы, количество клиентов, размер депозитных ставок.

Рейтинг зарубежных банков состоял из других компонентов: 50% - это голоса банкиров из России и family-офисов, а оставшаяся половина голосов – место в рейтинге Euromoney, сообщает Newsnn.ru

Всего участники могли набрать 100 баллов.

Директор по управлению крупным частным капиталом Альфа-Банка Алина Назарова выразила благодарность от лица банка всем клиентам, которые оказали доверие компании, а также коллегам по рынку, которые высоко оценили результаты работы банка. По мнению Назаровой, основной успех Альфа-Банка как раз зависит от доверия вкладчиков и клиентов. Высококвалифицированные специалисты отдела “Альфа Private” помогают реализовать самые сложные задачи и решения, благодаря чему спектр предоставляемых услуг и сервисов Альфа-Банка постоянно расширяется.