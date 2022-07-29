Здоровый пиар: каково реальное положение дел в российской медицине?

В России все чаще можно заметить успешные ремонты поликлиник, улыбающиеся люди в белых халатах и довольные пациенты, но — в отчетах чиновников. К чему привело засилье пиара в здравоохранении?

Исследование качества жизни пациентов, в том числе удовлетворенности результатами лечения, который широко используются на Западе, в России практически отсутствует. При этом врачи утверждают, что реальная ситуация в системе здравоохранения России сильно отличается от той, что транслируют в правительстве. Согласно данным Росстата, еще до пандемии, выяснилось, что примерно треть пациентов, которые знают, что им нужна медпомощь, за таковой не обращаются. По словам респондентов, это связано с недоступностью медицины — физической, экономической, кроме того сильно срабатывает недоверие, причем настолько, что предпочитают обратиться к экстрасенсам. Примечательно, что, по мнению экспертов, за последние 10 лет ситуация лучше не стала. Причина — в острой нехватке ресурсов и квалифицированных кадров. Немаловажную роль в этой ситуации играет диспансеризация, в которой многие видят пиар-ход, чем реальную пользу, более того — считают ее профанацией. Подробнее — в аналитике «Новых известий».

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