VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в двух городах Приморья

VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в двух городах Приморья
VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в двух городах Приморья
Вчера, 23:14ОбществоФото: roscongress.org
В приморских городах, Владивостоке и Артеме, стартовали VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Участники игр представляют 13 стран, в том числе крупные делегации из Индии, Монголии, Ирана, Таиланда и Афганистана.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие атлетам и отметил, что популярность игр растет. Глава государства подчеркнул: эти традиционные соревнования продвигают принципы олимпизма, развивают международное гуманитарное сотрудничество, укрепляют дружеские и личные контакты. Об этом пишет издание sovsport.ru.

Владивосток презентовал заявку на проведение игр «Дети Азии» в сентябре прошлого года в рамках Восточного экономического форума. Опыт организации масштабных спортивных мероприятий в Приморье был сформирован при проведении Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа мировой серии по керлингу и других престижных соревнований в рамках спортпрограммы Восточного экономического форума, а также завершающего этапа подготовки российских сборных к Олимпийским играм в Токио.

По замечанию советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова, Владивосток стал спортивным хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ближайшем будущем здесь создадут спортивные кластеры мирового мирового уровня, отметил он.

На полях соревнований «Дети Азии» помощник российского главы Игорь Левитин провел совещание, темой которого стало развитие спортивной инфраструктуры. В рамках мероприятия обсуждали, на каком этапе находится выполнение поручений Путина по строительству спортивных объектов в Приморском крае. Кроме того, участники поговорили о создании на острове Русский центров подготовки российских сборных по приоритетным видам спорта.

Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава Приморского края Олег Кожемяко также посетили с инспекцией стройплощадку будущего керлингового центра. Начало строительства дали на Восточном экономическом форуме — 2019. Сдача объекта намечена на начало лета 2023 года.

VII Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября текущего года во Владивостоке. Местом проведения выбора выбран кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Форум организует Фонд Росконгресс.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы