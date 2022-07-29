VII Международные спортивные игры «Дети Азии» стартовали в двух городах Приморья

В приморских городах, Владивостоке и Артеме, стартовали VII Международные спортивные игры «Дети Азии». Участники игр представляют 13 стран, в том числе крупные делегации из Индии, Монголии, Ирана, Таиланда и Афганистана.

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие атлетам и отметил, что популярность игр растет. Глава государства подчеркнул: эти традиционные соревнования продвигают принципы олимпизма, развивают международное гуманитарное сотрудничество, укрепляют дружеские и личные контакты. Об этом пишет издание sovsport.ru. Владивосток презентовал заявку на проведение игр «Дети Азии» в сентябре прошлого года в рамках Восточного экономического форума. Опыт организации масштабных спортивных мероприятий в Приморье был сформирован при проведении Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано, этапа мировой серии по керлингу и других престижных соревнований в рамках спортпрограммы Восточного экономического форума, а также завершающего этапа подготовки российских сборных к Олимпийским играм в Токио. По замечанию советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета ВЭФ-2022 Антона Кобякова, Владивосток стал спортивным хабом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ближайшем будущем здесь создадут спортивные кластеры мирового мирового уровня, отметил он. На полях соревнований «Дети Азии» помощник российского главы Игорь Левитин провел совещание, темой которого стало развитие спортивной инфраструктуры. В рамках мероприятия обсуждали, на каком этапе находится выполнение поручений Путина по строительству спортивных объектов в Приморском крае. Кроме того, участники поговорили о создании на острове Русский центров подготовки российских сборных по приоритетным видам спорта. Игорь Левитин, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и глава Приморского края Олег Кожемяко также посетили с инспекцией стройплощадку будущего керлингового центра. Начало строительства дали на Восточном экономическом форуме — 2019. Сдача объекта намечена на начало лета 2023 года. VII Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября текущего года во Владивостоке. Местом проведения выбора выбран кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Форум организует Фонд Росконгресс.

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